Порошенко перечисляет президентскую зарплату своему же фонду

Петр Порошенко свою президентскую зарплату с 2014 года перечисляет на счета благотворительной организации.

Хотя Порошенко сознался, что свою зарплату перечисляет на благотворительность, он не назвал названия благотворительного фонда. Тем не менее, журналисты Українських новин разузнали, что президент перечисляет зарплату на счета собственного благотворительного фонда.

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Данные портала с использования публичных средств подтверждают, что зарплата президента Порошенко с 2014 года перечисляется на счета организации “Благотворительный фонд Порошенко”.

Известно, что Порошенко перечислил фонду около 1,3 млн гривен. Это вся сумма президентской зарплаты с 2014 по 2018 год.

Интересно, что в Администрации президента отказываются называть организацию, которой Порошенко перечисляет зарплату. Сам Порошенко тоже умалчивает этот факт, и понятно почему.

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В то же время, заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов перечисляет зарплату фонду “Таблеточки”, который помогает онкобольным детям. Экс-глава Администрации Борис Ложкин тоже перечислял свой оклад этому фонду.

Напомним, днепровскому активисту сожгли авто. Он утверждает, что это после вопроса Порошенко. В соцсетях активно комментируют инцидент.