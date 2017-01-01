За пять лет участие в боевых действиях приняли 7 тысяч женщин

Боевые государственные награды получили 166 тысяч военнослужащих-женщин.

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С 2014 года 7 тысяч женщин-военнослужащих стали участниками боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в эфире “112 Украина“.

“За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тысячи получили награды, знаки отличия МО, более тысячи – отличия начальника Генштаба“, - отметил он.

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“Я хотел бы обратить внимание, что за это время больше 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий. Вы мужественно и героически защищаете нашу страну, ее территориальную целостность“, - говорит министр.

Кроме того, по его словам, за 5 лет войны погибли Хорунжая Наталья Александровна, Вовк Алла Юрьевна, Носкова Екатерина Владимировна, Галицкая Сабина Станиславовна, Бакланова Олеся Александровна и Петрик Вера Ивановна.

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“Сегодня в ВСУ работает и проходит службу почти 56 тысяч женщин-военнослужащих, госслужащих. Из них 26 тысяч – это военнослужащие, 3,5 тысячи из 26 тысяч - офицеры и выполняют боевые задачи как на востоке Украины, так и по назначению“, - отметил Полторак.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что снимут с нового учебного года все ограничения для принятия девушек в военные лицеи и вузы.