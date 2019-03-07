Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юрий Бойко: Украине нужно вернуть не только территории, но и людей

Комментариев: 14
Юрий Бойко: Украине нужно вернуть не только территории, но и людей

Тысячи людей, живущих по ту сторону линии разграничения, вынуждены постоянно пересекать её, чтобы получить свои заслуженные пенсии и социальные выплаты. Такой путь становится тяжелым испытанием для пожилых людей и людей с инвалидностью при отсутствии нормальных условий на пропускных пунктах. Нужно срочно прекращать вооруженный конфликт и возвращать в Украину мирную жизнь. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в среду, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Краматорск Донецкой области.

«Жизнь на линии разграничения наполнена страданиями и бесправием. Тысячи пенсионеров, людей с инвалидностью вынуждены регулярно пересекать эту линию, чтобы получить положенные от государства пенсии и соцвыплаты. Правительство не выполняет решение суда о выплате пенсий людям, которые находятся на неподконтрольных территориях. Это не их вина, что они там остались. Они должны получать пенсии, потому что они их заработали. А действия правительства — это уголовное преступление. После смены власти мы исправим ситуацию и обеспечим выплату пенсий в полном объеме», — подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что на пунктах пропуска отсутствуют нормальные условия и люди вынуждены часами выстаивать огромные очереди под открытым небом в любую погоду. «Чтобы попасть в город, который находится в 2 км от линии разграничения, приходится преодолевать 300-400 км. Поэтому сегодня нужно открыть еще несколько пунктов пропуска. Но главное, что нужно сделать — это, конечно, прекратить войну», — сказал оппозиционный политик.

Еще одной проблемой является то, что многие не могут покинуть свои дома за линией разграничения. «Они знают, что на подконтрольной территории их никто не ждет и никаких условий для них не создано. Власть давно забыла, что это такие же граждане Украины, которых нужно защищать, и, по сути, вычеркнула их из жизни. Необходимо срочно прекращать вооруженный конфликт. Восстановив мир, мы вернем этим людям их права и социальные гарантии», — заявил Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что он и его коллеги постоянно занимаются защитой прав людей, пострадавших от конфликта в Донбассе.

«Есть четкие условия, которые прописаны в Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, когда государство обязано обеспечивать защиту и компенсации пострадавшим от конфликта мирным жителям. Однако они их не получают. В парламенте зарегистрированы несколько наших законопроектов, в частности №4794 и №10058, которыми предусмотрена компенсация за разрушенное жильё, материальная компенсация и проч. И мы будем добиваться, чтобы наши граждане имели реальную защиту и помощь», — подчеркнул Юрий Бойко.

Отметим, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ предлагает предоставить статус пострадавших от боевых действий всем мирным жителям Донбасса.

Напомним, по оценке Организации Объединенных Наций  на Востоке Украины более 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    07.03.2019, 12:50
Оценка:  -1
Коляка
Это невозможно с такой гнилой внутренней политикой
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 12:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"чтобы получить свои заслуженные пенсии и социальные выплаты"

Что заслужили - то и имеют.
BROKER666    07.03.2019, 12:09
Оценка:  +1
BROKER666
реально Данилыч был лучшим президентом - и йухло с ним считался, и европейцы чуть-ли не на цырлах перед ним ходили
BROKER666    07.03.2019, 12:12
Оценка:  +1
BROKER666
никогда не забуду приказ Данилыча погранцам- стрелять на поражение, если ордынцы приближение на 200м к границе сделают в районе Тузлы
BROKER666    07.03.2019, 12:00
Оценка:  +2
BROKER666
а оно не хочет рассказать, что захват крыма разрабатывался ещё со времён плана "захват Тузлы" при Кучме?
BROKER666    07.03.2019, 12:06
Оценка:  +2
BROKER666
Данилыч им дал пязды... пчеловод своей пасекой занимался а шапкокрад конкретно слил ВМФ кремлю и распустил ВСУ для отдачи УКРАИНЫ своему хозяину
Olshankin    07.03.2019, 12:34
Оценка:  -4
Olshankin
Зачем парашке было платить за несколько лет вперед за базы в Крыму, если они собирались даром Крым забирать?? То по европейским решениям судов не платят, то платят вперед по "доброте душевной". Просчитались американцы с Севастополем, друзи активистов. Теперь минусуйте.
Бувший_східняк    07.03.2019, 11:56
Оценка:  +3
Бувший_східняк
А где же вы, регионалы, были, когда эти самые пожилые люди ложились под наши танки, чтобы их не пропускать, громили учреждения, срывали наши флаги и государственные символы и неистово орали Ра-си-я! Ра-си-я? Почему вы не вышли тогда к своим избирателям и соотечественникам и всё им не объяснили?
Мока    07.03.2019, 12:39
Оценка:  +2
Мока
Звали руцкий мир, проклинали Украину. ПУТИН - прийди ,а пенсии должен платить из налогов народ Украины. Они пенсию заработали и ее им платили. Захотели рашу, вот пусть и платит рублями. ЭХто их выбор.
BROKER666    07.03.2019, 11:53
Оценка:  +3
BROKER666
йухло, не хочет рассказать как после побега шапкокрада в казначействе осталось 240к грн, а за 5 лет порошенковства, казна поднялась до 22,4 ярда не учитывая долгов, которые напостой выплачиваются и за янека и за ужу - порошенка...?
BROKER666    07.03.2019, 11:59
Оценка:  +1
BROKER666
а рыгоАнал не хочет рассказать куда распустили ВСУ при яныке и как на местах адмиралов ВМФ оказались ордынские крысы, а оно не рассказало как начгенштаба ВСУ стало ордынское йухло?
Владимир291    07.03.2019, 11:42
Оценка:  +5
Владимир291
Люди - не бараны, как он насильно их собирается вернуть? Надо добиваться возвращения отжатых территорий, выплаты репараций за отжим, за разграбление и уничтожение предприятий, как государству - так и частным лицам и фирмам. И СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ - тогда люди сами вернутся.
Мока    07.03.2019, 12:41
Оценка:  +1
Мока
А нахер они нужены проститутки
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 12:48
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Владимир291

Ну так для рыгов люди и есть бараны.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь