Юрий Бойко: Украине нужно вернуть не только территории, но и людей

Тысячи людей, живущих по ту сторону линии разграничения, вынуждены постоянно пересекать её, чтобы получить свои заслуженные пенсии и социальные выплаты. Такой путь становится тяжелым испытанием для пожилых людей и людей с инвалидностью при отсутствии нормальных условий на пропускных пунктах. Нужно срочно прекращать вооруженный конфликт и возвращать в Украину мирную жизнь. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в среду, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Краматорск Донецкой области.

«Жизнь на линии разграничения наполнена страданиями и бесправием. Тысячи пенсионеров, людей с инвалидностью вынуждены регулярно пересекать эту линию, чтобы получить положенные от государства пенсии и соцвыплаты. Правительство не выполняет решение суда о выплате пенсий людям, которые находятся на неподконтрольных территориях. Это не их вина, что они там остались. Они должны получать пенсии, потому что они их заработали. А действия правительства — это уголовное преступление. После смены власти мы исправим ситуацию и обеспечим выплату пенсий в полном объеме», — подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что на пунктах пропуска отсутствуют нормальные условия и люди вынуждены часами выстаивать огромные очереди под открытым небом в любую погоду. «Чтобы попасть в город, который находится в 2 км от линии разграничения, приходится преодолевать 300-400 км. Поэтому сегодня нужно открыть еще несколько пунктов пропуска. Но главное, что нужно сделать — это, конечно, прекратить войну», — сказал оппозиционный политик.

Еще одной проблемой является то, что многие не могут покинуть свои дома за линией разграничения. «Они знают, что на подконтрольной территории их никто не ждет и никаких условий для них не создано. Власть давно забыла, что это такие же граждане Украины, которых нужно защищать, и, по сути, вычеркнула их из жизни. Необходимо срочно прекращать вооруженный конфликт. Восстановив мир, мы вернем этим людям их права и социальные гарантии», — заявил Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что он и его коллеги постоянно занимаются защитой прав людей, пострадавших от конфликта в Донбассе.

«Есть четкие условия, которые прописаны в Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, когда государство обязано обеспечивать защиту и компенсации пострадавшим от конфликта мирным жителям. Однако они их не получают. В парламенте зарегистрированы несколько наших законопроектов, в частности №4794 и №10058, которыми предусмотрена компенсация за разрушенное жильё, материальная компенсация и проч. И мы будем добиваться, чтобы наши граждане имели реальную защиту и помощь», — подчеркнул Юрий Бойко.

Отметим, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ предлагает предоставить статус пострадавших от боевых действий всем мирным жителям Донбасса.

Напомним, по оценке Организации Объединенных Наций на Востоке Украины более 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи и защите.