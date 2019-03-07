В столичной кальянной обокрали известного бизнесмена

Очередной жертвой киевских карманников стал экс-глава Лугнефти. С его сумки вытащили круглую сумму.

Киевские карманники обокрали бизнесмена чеченского происхождения в одной из кальянных столицы. Об этом пишет Страна.ua, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Известно, что потерпевший является одним из соучредителей Лугнефти. Когда-то он занимался крупными поставками нефтепродуктов на Донбассе.

Пока бизнесмен с компанией отдыхал в кальян-баре “Par bar“, с его личной сумки вытащили крупную сумму денег - 25 тысяч долларов США. Пропажу денег бизнесмен обнаружил спустя некоторое время и немедленно сообщил об этом администрации заведения.

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На место кражи немедленно вызвали правоохранителей. Полиция, разумеется, возбудила уголовное дело по факту кражи денежных средств, но воров по горячим следам найти не удалось.

Напомним, у наблюдателя ОБСЕ вытащили кошелек в киевском ресторане. Гражданку Норвегии, которая прибыла в Украину наблюдать за президентскими выборами, обокрали в ресторане на Крещатике.