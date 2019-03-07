"Урядовый курьер" опубликовал программы кандидатов в президенты
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В сегодняшнем номере газеты “Урядовый курьер“ были официально обнародованы программы кандидатов на пост президента. Об этом сообщается на сайте издания.
Издание напоминает, что, согласно Конституции и законодательству, право голоса на выборах президента имеют граждане Украины, которым ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет.
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“Не имеет права голоса гражданин, признанный судом недееспособным. Каждый гражданин Украины на выборах президента имеет один голос“, - напоминает ведомство.
Избиратель может использовать право голоса только на одном избирательном участке, где он включен в список избирателей.
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Документом, подтверждающим гражданство Украины, является паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, военный билет - исключительно для военнослужащих срочной службы.
Кроме того, может быть использован загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт - для граждан за пределами Украины, карта учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора - для лиц в тюрьме или СИЗО.
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Напомним, ранее сообщалось, что за попытку подкупа одного из кандидатов в президенты были задержаны два человека.