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В Днепре пойман "Ариец": Появились подробности о стрельбе в Днепре

Комментариев: 2
Еще с начала 2000-х криминальный "авторитет" по кличке "Ариец" грабил, жег утюгом и издевался над людьми.
В Днепре пойман "Ариец": Появились подробности о стрельбе в Днепре
© facebook.com/Вячеслав Аброськин
Фото 1/5
  • Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
  • Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
  • Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
  • Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
  • Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
В Днепре пойман "Ариец": Появились подробности о стрельбе в Днепре
Вооруженного "Арийца" задержали вместе с сообщниками
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В городе Днепр задержали криминального “авторитета“ по кличке “Ариец“.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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“В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, который стремился сегодня к “воровскому званию“, по кличке “Ариец“. Он тогда грабил, жег утюгом и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет и он опять мордой в землю“, - написал он. 

Как сообщалось, в Днепре в среду, 6 марта, на пересечении Троицкой и Староказацкой произошла стрельба. Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленников.

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Теги: криминальный авторитет, Днепр, задержание
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Комментариев (2)
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Letohradek    07.03.2019, 12:25
Оценка:  +2
Letohradek
зажарить утюгом до смерти! Человеком эта мразь уже не станет!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    07.03.2019, 12:55
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Как грубо, зажарить утюгом до смерти. Есть же паяльник это более гуманно.
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