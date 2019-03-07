Еще с начала 2000-х криминальный "авторитет" по кличке "Ариец" грабил, жег утюгом и издевался над людьми.

В Днепре пойман "Ариец": Появились подробности о стрельбе в Днепре

В Днепре пойман "Ариец": Появились подробности о стрельбе в Днепре

В городе Днепр задержали криминального “авторитета“ по кличке “Ариец“.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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“В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, который стремился сегодня к “воровскому званию“, по кличке “Ариец“. Он тогда грабил, жег утюгом и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет и он опять мордой в землю“, - написал он.

Как сообщалось, в Днепре в среду, 6 марта, на пересечении Троицкой и Староказацкой произошла стрельба. Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленников.