Эксперт рассказал, как спастись в пылающем поезде
Пока специальная комиссия изучает ситуацию с загоранием пассажирского поезда в Сарнах, многие украинцы задумываются, как действовать в подобной ситуации. Эксперт Вячеслав Дяков открыл несколько секретов, которые помогут спастись в пылающем поезде, сообщает ТСН.
Читай также: На авиашоу в Индии сгорели почти 300 авто
На самом деле, огонь очень быстро распространяется в поезде, ситуация подобна пожару в автомобиле. В среднем, говорит эксперт, на спасение у пассажиров есть 7 минут.
В первую очередь, перед поездкой нужно обратить внимание на аварийные выходы. В каждом вагоне есть два запасных аварийных выхода. В любом случае нужно действовать без паники.
Эксперт советует принюхиваться, ведь дым могут заметить не все пассажиры. Если поезд загорелся на ходу, лучше не выпрыгивать на ходу, а сорвать стоп-кран, ведь для таких случает он и предназначен.
Читай также: В Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями
Если пожар распространяется с кабины машиниста, но при этом движение не останавливается, двигайтесь к последнему вагону, с которого поочередно можно будет эвакуироваться.
Вячеслав Дяков заметил, что в Украине практически все вагоны и локомотивы являются потенциально опасными, поэтому в зоне риска все пассажиры Укрзализныци.
Напомним, в Киеве во время зарядки электрокара возник пожар. Машину спас случайный прохожий.