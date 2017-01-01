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Эксперт рассказал, как спастись в пылающем поезде

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В Украине и мире участились случаи пожаров на железной дороге, поэтому эксперт рассказал несколько секретов спасения.
На спасение есть 7 минут
На спасение есть 7 минут
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Пока специальная комиссия изучает ситуацию с загоранием пассажирского поезда в Сарнах, многие украинцы задумываются, как действовать в подобной ситуации. Эксперт Вячеслав Дяков открыл несколько секретов, которые помогут спастись в пылающем поезде, сообщает ТСН.

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На самом деле, огонь очень быстро распространяется в поезде, ситуация подобна пожару в автомобиле. В среднем, говорит эксперт, на спасение у пассажиров есть 7 минут.

В первую очередь, перед поездкой нужно обратить внимание на аварийные выходы. В каждом вагоне есть два запасных аварийных выхода. В любом случае нужно действовать без паники.

Эксперт советует принюхиваться, ведь дым могут заметить не все пассажиры. Если поезд загорелся на ходу, лучше не выпрыгивать на ходу, а сорвать стоп-кран, ведь для таких случает он и предназначен.

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Если пожар распространяется с кабины машиниста, но при этом движение не останавливается, двигайтесь к последнему вагону, с которого поочередно можно будет эвакуироваться.

Вячеслав Дяков заметил, что в Украине практически все вагоны и локомотивы являются потенциально опасными, поэтому в зоне риска все пассажиры Укрзализныци.

Напомним, в Киеве во время зарядки электрокара возник пожар. Машину спас случайный прохожий.

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Теги: пожар, поезд, спасение, советы эксперта
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