В "администрации" Донецка сгорела вся гуманитарка - СМИ

Среди вещей было детское питание и одежда б\у.

В здании оккупационной администрации Петровского района города Донецка пожар “внезапно“ уничтожил гуманитарную помощь, которая там складировалась.

Об этом сообщает издание Остров со ссылкой на пресс-службу так называемого “МЧС ДНР“, действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.

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“07.03.2019, г. Донецк, Петровский р-н, пл. Петровского, администрация Петровского р-на, четырехэтажное здание, комната в цокольном этаже – пожар. Пожаром уничтожено: гуманитарная помощь детское питание в картонных упаковках и вещи б/у на площади 5 кв. м, повреждены картонные упаковки с гуманитарной помощью на площади 30 кв. м“, - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось 6 марта, в Донецке прогремело два мощных взрыва.