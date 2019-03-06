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В секонд-хенде Днепра люди устроили настоящий погром со штурмом

Комментариев: 4
В сети появилось видео настоящего штурма одного из секонд-хендов Днепра.
Некоторые люди получили серьезные травмы
Некоторые люди получили серьезные травмы
Getty Images

Жители Днепра в погоне за дешевыми вещами с Европы забыли, что такое человеческое отношение друг к другу. В социальной сети Instagram появилось видео штурма секонд-хенда.

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Толпа любителей дешевой одежды с Европы устроила толкучку с погромом возле магазина секонд-хенда известной сети. Желание отхватить себе дешевую брендовую вещь было гораздо сильнее желания остаться целым, судя по видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чорна п'ятниця по-українськи 😔 У Дніпрі натовп влаштував тисняву і погром в магазині секонд-хенд. . Група людей штурмувала секонд-хенд, влаштувавши тисняву на вході в приміщення через новий завоз речей. . Через тисняву і розбите скло декілька людей постраждало. Були відкриті рани, прийшлось викликати швидку допомогу. . . . . . . #cherkassy#черкаси#черкассы#rest_in_cherkassy#ukraine#smila#people_in_smila#news_cherkassy

Допис, поширений Новини Черкаси📰News Cherkassy (@news_cherkassy)

Новый завоз стал причиной массового скопления людей возле секонд-хенда Днепра. Люди так спешили зайти во внутрь магазина, что разбили входные двери. Стекло ранило нескольких человек. Пришлось даже вызывать скорую помощь. Даже крики о помощи не остановили толпу на пути к дешевым вещам.

Многие комментаторы пишут, что украинцев довели до крайних мер.

Это не “довели“ - это менталитет, - заметил один из пользователей.

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Удивительно, что большинство людей на видео - взрослые люди, но адекватности возраст им не добавил.

Напомним, более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд. За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности.

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Теги: секонд -хенд, штурм, Днепр, травмированные
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Комментариев (4)
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nfhvyt    07.03.2019, 12:47
Оценка:  -3
nfhvyt
Майдан вытравил в людях всё человеческое.
Letohradek    07.03.2019, 12:51
Оценка:  +1
Letohradek
Ага, особенно это заметно на Донбассе! Одной из первых жертв, лишенных всего человеческого, стал депутат горсовета Горловки - Анатолий Рыбак, которому вспороли живот и выбросили в местную речку, лишь за то, что он не позволял ссученной толпе снимать флаг Украины, со здания горсовета.
VSHIVANKA    07.03.2019, 12:46
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВОТ ОДЕНУТСЯ ЭУРОПЭЙЦИ И ПОЕДУТЬ БЕЗ ВИЗЫ ВЕНСКУЮ ОПЕРУ СЛУХАТЬ И КАКАВУ ПИТЬ ....)))
VSHIVANKA    07.03.2019, 12:41
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ГДЕ ЖЕ БАБУШКА ВИОЛЕТТА СО СВОИМИ ОСТРОТАМИ ? ))))
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