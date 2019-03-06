В секонд-хенде Днепра люди устроили настоящий погром со штурмом
Жители Днепра в погоне за дешевыми вещами с Европы забыли, что такое человеческое отношение друг к другу. В социальной сети Instagram появилось видео штурма секонд-хенда.
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Толпа любителей дешевой одежды с Европы устроила толкучку с погромом возле магазина секонд-хенда известной сети. Желание отхватить себе дешевую брендовую вещь было гораздо сильнее желания остаться целым, судя по видео.
Чорна п'ятниця по-українськи 😔 У Дніпрі натовп влаштував тисняву і погром в магазині секонд-хенд. . Група людей штурмувала секонд-хенд, влаштувавши тисняву на вході в приміщення через новий завоз речей. . Через тисняву і розбите скло декілька людей постраждало. Були відкриті рани, прийшлось викликати швидку допомогу. . . . . . . #cherkassy#черкаси#черкассы#rest_in_cherkassy#ukraine#smila#people_in_smila#news_cherkassy
Новый завоз стал причиной массового скопления людей возле секонд-хенда Днепра. Люди так спешили зайти во внутрь магазина, что разбили входные двери. Стекло ранило нескольких человек. Пришлось даже вызывать скорую помощь. Даже крики о помощи не остановили толпу на пути к дешевым вещам.
Многие комментаторы пишут, что украинцев довели до крайних мер.
Это не “довели“ - это менталитет, - заметил один из пользователей.
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Удивительно, что большинство людей на видео - взрослые люди, но адекватности возраст им не добавил.
Напомним, более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд. За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности.