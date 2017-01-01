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Порошенко утвердил безвиз для Северной Македонии

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Граждане Северной Македонии смогут год въезжать в Украину без виз.
Порошенко подписал указ о безвизе для Македонии
Порошенко подписал указ о безвизе для Македонии
EPA/UPG

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Президент Петр Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте президента.

В указе №57/2019 уточняется, что решение принято “с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония“.

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Кроме того, это поможет активизировать двусторонние контакты во всех сферах взаимоотношений, говорится в тексте документа.

Безвизовый режим будет действовать с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года. Срок пребывания граждан Северной Македонии в Украине составит 90 дней в течение 180 дней.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинцы с 1 марта могут ездить в Турцию по ID-картам.

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Теги: безвиз, Украина, Северная Македония, Порошенко, указ
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