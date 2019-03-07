В Харьковском горсовете разоблачили агента ФСБ РФ

Контрразведка СБУ разоблачила чиновника в шпионаже.

Фамилию и имя чиновника контрразведка не уточняет actual.today

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Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла противоправную деятельность завербованного Федеральной службой безопасности РФ заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета.

Об этом представитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк сообщил на брифинге в Киеве, передает Униан.

По его словам, контрразведкой Службы безопасности Украины завершена спецоперация, в результате которой пресечена противоправная деятельность агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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"5 марта этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета", - сообщил Настюк.

Он отметил, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. При этом Настюк не называет имя и фамилию задержанного чиновника.

Как сообщалось 22 января, СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы".