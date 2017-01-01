Кабмин введет санкции против 13 "наблюдателей" за выборами Путина в Крыму

Правительство утвердило санкционный список граждан из 13 стран, которые наблюдали за незаконными выборами в Крыму.

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Кабмин утвердил санкционных список граждан 13 стран, которые были незаконными наблюдателями на выборах президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

“По предложению МТОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму“, - говорится в сообщении.

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“Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были “наблюдателями“ на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму“, - отметил он.

Наблюдателей из этих стран также не пустят на выборы президента в Украину.

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Напомним, ранее сообщалось, что посол Украины в США попросил Google Maps разобраться с отображением "российского" Крыма на картах.