Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин введет санкции против 13 "наблюдателей" за выборами Путина в Крыму

Комментариев: 0
Правительство утвердило санкционный список граждан из 13 стран, которые наблюдали за незаконными выборами в Крыму.
Кабмин введет санкции против граждан 13 стран
Кабмин введет санкции против граждан 13 стран
facebook.com/KabminUA

Читай также: Переяславская Рада 2.0: В Крыму запустили ИА на украинском языке

Кабмин утвердил санкционных список граждан 13 стран, которые были незаконными наблюдателями на выборах президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

“По предложению МТОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму“,  - говорится в сообщении.

Читай также: Чей же Крым? В Google Maps "нашли компромисс"

“Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были “наблюдателями“ на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму“, - отметил он.

Наблюдателей из этих стран также не пустят на выборы президента в Украину.

Читай также: ПЦУ просит ООН защитить ее от гонений в Крыму и на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что посол Украины в США попросил Google Maps разобраться с отображением "российского" Крыма на картах.

Поделись:
Теги: Крым, выборы, Путин, санкции, Кабмин, МинВОТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь