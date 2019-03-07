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Харьков пережил масштабный блэкаут

Комментариев: 2
В Харькове произошли аварийные отключения.
Причина отключений - “технологическое нарушение“
Причина отключений - “технологическое нарушение“
depositphotos.com

В Харькове вечером, 7 марта, сотни жилых домов остались без света.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пользователей социальных сетей.

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“На Героев Труда частично вырубили свет. Без света Студенческая, Академика Павлова, 531-й и 607-й микрорайоны. Обесточен район 25-й больницы. По улице Шевченко все погасло“, - написали в одном из городских Telegram-каналов.

На Салтовке электричество пропало около 22:11, а появилось лишь в 03:00

Как сообщает пресс-служба Харьковоблэнерго, аварийные отключения начались в городе вчера в 17:15 на Холодной Горе. Восстановить там подачу энергии удалось ближе к 19:00. Самый масштабный сбой произошел там же в 20:56, однако его удалось ликвидировать уже через минуту. Причина отключения - “технологическое нарушение“.

Как сообщалось 20 февраля, в Киеве готовят повышение тарифов на свет и тепло.

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Теги: свет, Харьков, электричество
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Комментариев (2)
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Антибес    07.03.2019, 13:55
Оценка:  +2
Антибес
Вечер 7-го марта ещё не наступил.
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 13:38
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А что, без модных словечек никак нельзя? Неужели русский язык настолько беден? Или ваши познания в русском языке настолько бедны?
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