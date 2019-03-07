Харьков пережил масштабный блэкаут
В Харькове вечером, 7 марта, сотни жилых домов остались без света.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пользователей социальных сетей.
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“На Героев Труда частично вырубили свет. Без света Студенческая, Академика Павлова, 531-й и 607-й микрорайоны. Обесточен район 25-й больницы. По улице Шевченко все погасло“, - написали в одном из городских Telegram-каналов.
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Как сообщает пресс-служба Харьковоблэнерго, аварийные отключения начались в городе вчера в 17:15 на Холодной Горе. Восстановить там подачу энергии удалось ближе к 19:00. Самый масштабный сбой произошел там же в 20:56, однако его удалось ликвидировать уже через минуту. Причина отключения - “технологическое нарушение“.
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