Харьков пережил масштабный блэкаут

В Харькове произошли аварийные отключения.

В Харькове вечером, 7 марта, сотни жилых домов остались без света.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пользователей социальных сетей.

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“На Героев Труда частично вырубили свет. Без света Студенческая, Академика Павлова, 531-й и 607-й микрорайоны. Обесточен район 25-й больницы. По улице Шевченко все погасло“, - написали в одном из городских Telegram-каналов.

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Как сообщает пресс-служба Харьковоблэнерго, аварийные отключения начались в городе вчера в 17:15 на Холодной Горе. Восстановить там подачу энергии удалось ближе к 19:00. Самый масштабный сбой произошел там же в 20:56, однако его удалось ликвидировать уже через минуту. Причина отключения - “технологическое нарушение“.

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