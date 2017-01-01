Подводная контрабанда: пограничники поймали контрабандистов-водолазов

Пограничники на Закарпатье словили двух водолазов, которые пытались переправить в Румынию крупную контрабанду сигарет.

Сегодня ночью пограничный наряд мобильной заставы Мукачевского отряда неподалеку от города Тячев задержали двух контрабандистов в водолазных костюмах. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Водитель скрылся dpsu.gov.ua

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Пограничники заметили возле государственной границы автомобиль марки “Фольксваген”, с которого неизвестные сгружали коробки, обернутые полиэтиленом. Пограничники заподозрили, что это сигареты.

Изъяли 20 ящиков сигарет dpsu.gov.ua

Когда наряд приблизился к автомобилю, пассажиры и водитель пустились в бега. Сотрудникам ГПСУ пришлось сделать предупреждающий выстрел в воздух. После этого двоих нарушителей 25 и 27 лет удалось задержать. Водителю удалось скрыться.

Полиция возбудила уголовное дело dpsu.gov.ua

В данный момент компетентные органы выясняют личность и место проживания третьего нарушителя.

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На месте преступления пограничники нашли 20 ящиков сигарет, которые должны были отправиться в Румынию.

Действовали по накатанной схеме dpsu.gov.ua

Румынские коллеги проверили линию границы со своей стороны. Нарушений не выявили.

Напомним, румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина. Пограничники нашли в автомобиле с немецкими номерами тайник, где было 167 упаковок с наркотиком.