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Из Украины выдворили криминального "авторитета" по кличке Дато

Комментариев: 1
Уголовник дпланировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона.
Уголовник был задержан в начале марта в Болграде
Уголовник был задержан в начале марта в Болграде
ssu.gov.ua(иллюстративное фото)

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали и выдворили из нашей страны представителя кавказских “воров в законе“. Он въехал на территорию государства для координации деятельности организованных преступных группировок и контроля за теневыми денежными потоками.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке “Дато“ въехал на территорию нашего государства для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

Уголовник должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также планировал “поставить на счетчик“ предприятия агропромышленного комплекса южного региона.

По оперативной информации, он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских “воров в законе“ “Лоты Гули“ и “Тенго Гальского“, которым въезд в нашу страну запрещен.

Уголовник был задержан в начале марта в Болграде. За нарушение иностранцем правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины принято решение относительно его принудительного выдворения с территории Украины с запретом въезда на три года.

Как сообщалось 7 марта, В Днепре пойман “Ариец“: Появились подробности о стрельбе в Днепре. Еще с начала 2000-х криминальный “авторитет“ по кличке “Ариец“ грабил, жег утюгом и издевался над людьми.

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Теги: криминальный авторитет, рэкет
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Комментариев (1)
prontozaurus    07.03.2019, 14:16
Оценка:  0
prontozaurus
Нехай там у себе в Тифлісі пальці віялом показує. Задовбали ці щури дати батони: свою країну просерли, полізли далі повітря псувати, а вата в голові відмовляється розуміти, що українці - не цапи. Навіщо пускати щурів у хату, де своїх достатньо?
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