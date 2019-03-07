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В Одесской области жители перекрытием дороги добились ее ремонта

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В Одесской области после протестов жителей начался ремонт восьмикилометрового отрезка автомобильной дороги Р-33.
В Одесской области жители перекрытием дороги добились ее ремонта
© oda.odessa.gov.ua
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  • Начало ремонта дороги Р-33 в Одесской области
  • Начало ремонта дороги Р-33 в Одесской области
  • Начало ремонта дороги Р-33 в Одесской области
В Одесской области жители перекрытием дороги добились ее ремонта
Начало ремонта дороги Р-33 в Одесской области
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Жители Раздельнянского района Одесской области перекрытием дороги Р-33 достигли ее ремонта.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Lb.ua.

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В частности, пресс-служба Одесской ОГА сообщила о начале ремонта восьмикилометрового отрезка автомобильной дороги, проходящей через Павловку и соседнюю Степановку.

Указано, что трасса Р-33 соединяет шесть северных районов Одесской области, а также Винницкую область с морскими портами.

Как сообщалось в октябре 2018, в Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

 

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Теги: дороги, ремонт, Одесская область, Ремонт дорог, жители
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