Легализация марихуаны требует масштабной дискуссии, - Розенко
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что вопрос легализации марихуаны в Украине на данный момент находится на стадии масштабной дискуссии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Розенко считает, что это слишком важное решение, поэтому нужно провести максимально широкое обсуждение по поводу легализации марихуаны. Прежде всего, нужно привлечь к дискуссии представителей правоохранительных органов, послушать точки зрения ученых и медиков. Также стоит подготовить доклад о мировом опыте легалайза. Украина должна понимать все риски и плюсы легализации марихуаны в медицинских целях.
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Вице-премьер Розенко уверен, что в этом вопросе больше зависит от мнения разноплановых специалистов, чем от политиков. Вероятно, если результат дискуссии будет позитивным, тогда решение о легализации марихуаны будет закреплено на государственном уровне.
Напомним, в Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны. В результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.
ВЫ ИТАК НА ВСЮ КАСТРЮЛЮ ЕБ.АНУТЫЕ , ТАК ЕЩЁ И НАКУРИТЕСЬ ....))))