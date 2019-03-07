Легализация марихуаны требует масштабной дискуссии, - Розенко

Павел Розенко прокомментировал перспективу легализации марихуаны в медицинских целях.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что вопрос легализации марихуаны в Украине на данный момент находится на стадии масштабной дискуссии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Розенко считает, что это слишком важное решение, поэтому нужно провести максимально широкое обсуждение по поводу легализации марихуаны. Прежде всего, нужно привлечь к дискуссии представителей правоохранительных органов, послушать точки зрения ученых и медиков. Также стоит подготовить доклад о мировом опыте легалайза. Украина должна понимать все риски и плюсы легализации марихуаны в медицинских целях.

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Вице-премьер Розенко уверен, что в этом вопросе больше зависит от мнения разноплановых специалистов, чем от политиков. Вероятно, если результат дискуссии будет позитивным, тогда решение о легализации марихуаны будет закреплено на государственном уровне.

Напомним, в Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны. В результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.