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Легализация марихуаны требует масштабной дискуссии, - Розенко

Комментариев: 10
Павел Розенко прокомментировал перспективу легализации марихуаны в медицинских целях.
Розенко прокомментировал легалайз
Розенко прокомментировал легалайз
facebook.com/pavlo.rozenko

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что вопрос легализации марихуаны в Украине на данный момент находится на стадии масштабной дискуссии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Розенко считает, что это слишком важное решение, поэтому нужно провести максимально широкое обсуждение по поводу легализации марихуаны. Прежде всего, нужно привлечь к дискуссии представителей правоохранительных органов, послушать точки зрения ученых и медиков. Также стоит подготовить доклад о мировом опыте легалайза. Украина должна понимать все риски и плюсы легализации марихуаны в медицинских целях.

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Вице-премьер Розенко уверен, что в этом вопросе больше зависит от мнения разноплановых специалистов, чем от политиков. Вероятно, если результат дискуссии будет позитивным, тогда решение о легализации марихуаны будет закреплено на государственном уровне.

Напомним, в Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны. В результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.

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Теги: Розенко, марихуана, дискуссия, легалайз
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Комментариев (10)
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Peyot    07.03.2019, 14:24
Оценка:  0
Peyot
Правохранительные органы будут против легилизации марихуаны и проституции как в цивилизованных странах уже давно сделано. Потому что у нас менты крышевали и крышуют наркоту и проституток и это им бизнес обламает!
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 14:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты за них не переживай. У них еще много бизнесов.
deadwest    07.03.2019, 14:34
Оценка:  0
deadwest
Вы так говорите о правоохранительных органах, как будто полицаями рождаются! НЕТ!!! Все правоохранительные органы из НАРОДА!!!! И пока не изменится менталитет самого народа, всё остается на том же месте.
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 14:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Посмотрите как изящно и к какому абсурдному решению нас ведут. Конопля - ценная техническая культура. Но выращивать ее нельзя, потому что кто-то использует ее не по назначению. И весь акцент перенесен с ценности конопли на курение марихуаны. Теперь говорят о медицинском, а не техническом
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 14:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
использовании этой ценной технической культуры. Но даже если марихуану и легализуют, то выращивание ее все равно будет незаконным. Т.о. нас лишают возможности выращивать ценную техническую культуру, но навязывают использование ее как наркотика.
ВосставшийИзБана    07.03.2019, 14:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Проведите аналогию с клеем. Его ведь не запрещают. И его некоторые нюхают для наркотического эффекта. Но его ведь с производства не снимают.
nfhvyt    07.03.2019, 14:14
Оценка:  +2
nfhvyt
Какой масштабной дискуссии? Положительное решение нужно принять уже в ближайшие дни, посевная на носу ))))
VSHIVANKA    07.03.2019, 14:08
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КАКАЯ ВАМ ЕЩЁ МАРИХУАНА ?!
ВЫ ИТАК НА ВСЮ КАСТРЮЛЮ ЕБ.АНУТЫЕ , ТАК ЕЩЁ И НАКУРИТЕСЬ ....))))
deadwest    07.03.2019, 14:31
Оценка:  0
deadwest
Им надо, может дурь дурью выбьют!!!
CasperW    07.03.2019, 14:31
Оценка:  0
CasperW
чмо вшывое, петицию подписало?
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