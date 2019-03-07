В Киеве автомобиль снес остановку

В результате столкновения в Голосеевском районе автомобиль вылетел с дороги в остановку общественного транспорта.

В Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной в четверг, 7 марта, столкнулись Chevrolet и Audi, в результате чего последнее авто вылетело на тротуар, снесло остановку общественного транспорта и перевернулось. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 12:00. Никто не пострадал.

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По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.

На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности случившегося. Движение по проспекту Науки не затруднено.

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