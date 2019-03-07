Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве автомобиль снес остановку

Комментариев: 0
В результате столкновения в Голосеевском районе автомобиль вылетел с дороги в остановку общественного транспорта.
В Киеве автомобиль снес остановку
© informator.ua
Фото 1/5
  • Авария в Киеве
В Киеве автомобиль снес остановку
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной в четверг, 7 марта, столкнулись Chevrolet и Audi, в результате чего последнее авто вылетело на тротуар, снесло остановку общественного транспорта и перевернулось. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 12:00. Никто не пострадал.

Читай также: Жесткое ДТП на Майдане: Неуправляемый Volkswagen разбил 6 автомобилей

По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.

На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности случившегося. Движение по проспекту Науки не затруднено.

Ранее сообщалось, что под Киевом на маршрутку с людьми упало дерево: Женщина в тяжелом состоянии.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, остановки транспорта, остановка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь