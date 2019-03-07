Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рабинович: Если бы власть искренне любила Украину, она не стала бы ее разграблять

Комментариев: 7
Рабинович: Если бы власть искренне любила Украину, она не стала бы ее разграблять

Нынешняя власть любит не Украину, а возможность на ней заработать. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в авторской программе "Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя" на телеканале NewsOne.  

"Никакой дядя и тетя из-за границы не приедут спасать Украину. Власть, которая привозит заезжих гастролеров управлять сферами экономики, совсем не верит своему народу. Мы, украинцы, должны понять, что только нам по силам восстановить экономику и сделать Украину процветающей страной", – заявил парламентарий.

По его словам, нынешние украинские чиновники, как и их предшественники, не удержались от соблазна запустить лапу в государственный бюджет.   

"Проблема этой власти в том, что когда они пришли в сессионный зал парламента, то искренне верили, что они любят Украину. Но когда у них появились возможности воровать, то они поняли, что любят не Украину, а возможность заработать на ней", – отметил народный депутат.

Политик настаивает на том, что коррупционеры у власти должны быть наказаны. Как минимум, за те миллионы, которые они сами указали в электронных декларациях, но у которых нет легального источника доходов.

"Я в бизнесе работал всю жизнь, но у меня нет таких капиталов, как у них. А они ведь нигде не работали, кроме госслужбы. Их поглотила власть, безнаказанность, возможность украсть. Сейчас очень много зависит от нас с вами. Еще один период правления такой системы мы просто не переживем. Нужно менять власть на выборах. Я уверен, что нам с вами это по силам. Нужно забрать страну у этих бездарей и отдать в руки профессионалам, которые знают, как возродить экономику", – резюмировал Вадим Рабинович.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
weightless    07.03.2019, 16:04
Оценка:  +1
weightless
У Вас еще не все разграблено? Тогда я иду к Вам!
В. Рабинович
krolikoff_net    07.03.2019, 15:37
Оценка:  0
krolikoff_net
А кто и где и кого разграбляет. Опять этот рецидивист рабинович всех меряет по себе.
Бувший_східняк    07.03.2019, 14:56
Оценка:  +2
Бувший_східняк
А ти її любиш за козацьку славу?
Sancho-s    07.03.2019, 14:54
Оценка:  +4
Sancho-s
Кто больше всех кричит: держите вора?
Letohradek    07.03.2019, 14:49
Оценка:  +5
Letohradek
Кто нибудь, пожалуйста, напоите этого горлопана "кофейком"!
vicinq    07.03.2019, 14:46
Оценка:  +4
vicinq
Как мило из уст ворюги и афериста слышать подобные речи . Этого шлему надо первого посадить с полнейшей конфискацией . Хай на кичи сидит и шьет варежки....
navigator2    07.03.2019, 16:05
Оценка:  0
navigator2
та в ньомі нічого людського не залишилося, а взагалі було щось?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь