Элладская церковь может признать ПЦУ уже 20 марта
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Элладская Церковь рассмотрит вопрос признания ПЦУ на ближайшем заседании Синода Иерархии 19-20 марта. бю этом сообщил глава церкви архиепископ Афинский Иероним, передает Cerkvarium со ссылкой на греческое издание “Ромфея“.
Сейчас в Греции проходит заседание Постоянного Синода из 13 епископов, который рассматривает целый ряд вопросов, связанных с жизнью Элладской Церкви.
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В рамках работы Постоянного Синода также обсуждали украинский вопрос, однако еще в начале этого года было решено передать его высшему руководящему органу - Синоду Иерархии.
Архиепископ Иероним отметил, что еще заседают соответствующие комиссии, изучающие этот вопрос.
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Несмотря на то, что отношения между Афинами и Фанаром переживают определенный кризис, ожидается, что Элладская Церковь не будет оспаривать решение Вселенского патриарха по автокефалии ПЦУ. “Однако это еще надо увидеть на практике“, - говорит Иероним.
Напомним, ранее сообщалось, что Греческая церковь запустила процедуру признания ПЦУ.