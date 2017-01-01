Коррупция в оборонке: НАБУ наведалось с обысками к фигурантам дела

НАБУ провело ряд санкционированных обысков у фигурантов скандального дела о коррупции в Укроборонпроме.

Национальное антикоррупционное бюро Украины перешло к решительным действиям по отношению к фигурантам нашумевшего дела о растратах в оборонке. Начали с массовых обысков, сообщает УНН, ссылаясь на комментарий главы ведомства Артема Сытника.

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На брифинге глава НАБУ сообщил, что в ведомстве открыли два криминальных дела по факту коррупции в Укроборонпроме. Сегодня сотрудники НАБУ провели массовые обыски у фигурантов одного из дел.

Сытник сообщил, что с обыском наведались к Игорю и Олегу Гладковским, к Виталию Жукову, Андрею Рогозе и другим фигурантам. По словам главы НАБУ, всего было около 20 обысков.

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Собственный источник Українських новин сообщает, что обысков было около 58. При этом известно, что обыскивали дома не только прямых фигурантов, но даже и их любовниц.

Напомним, суд арестовал главу Спецтехноэкспорта. Владислава Бельбаса, задержанного по делу о коррупции в оборонке, арестовали до 1 мая и назначили залог в 7 миллионов гривен.