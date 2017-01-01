В Ирпене коммунальщики похитили собаку на глазах у хозяина

Хозяин собаки заявил, что у него отобрали животное.

В городе Ирпень Киевской области произошел конфликт из-за собаки. Местный житель обвинил коммунальщиков в похищении животного.

Об этом сообщает Україна нова.

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“Сотрудники КП Контроль благоустройства города в Ирпене Киевской области отобрали у местного жителя собаку и насильно увезли ее. В городе вспыхнул настоящий скандал по этому поводу“, - говорится в сообщении.

Хозяин собаки заявил, что работники предприятия, отбирая животное, пригрозили ему полицией и потребовали паспорт. Мужчина сказал, что ветпаспорт не обязательное условие содержания собак и попросил оставить пса в покое. Но сотрудники КП продолжили начатое и увезли домашнего любимца в неизвестном направлении.

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Как объяснила руководитель КП Евгения Алексеева, собаку поймали, чтобы вылечить – у нее на лапе была опухоль. Также чиновница добавила, что животное не принадлежит жителю Ирпеня.

Как сообщалось, в феврале 2018 полиция Киева вернула хозяину украденную овчарку.