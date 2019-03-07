Под Днепром на суд пришли неизвестные в масках

Неизвестные мужчины отказались от предоставления документов.

На рассмотрение административного дела №211/6087/18 в Широковском районном суде Днепропетровской области пришли неизвестные мужчины в масках.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Нарушителей порядка уведомили о правилах поведения на судебных заседаниях. В частности, об ответственности (185-3 Кодекса Украины).

“Заместитель руководителя аппарата суда Евгений Лила и судебный распорядитель Сергей Науменко сообщили, что по правилам в помещения судов пропускаются лица, прибывшие на открытые судебные заседания, по предъявлению документа, который удостоверяет личность“ – говорится в сообщении.

Представители суда направили обращение в вышестоящие органы касательно инцидента.

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“Широковским районным судом направлены обращения в Министерство внутренних дел Украины, Государственную судебную администрацию Украины и Совет судей о необходимости обеспечения пропускного режима и судебной охраны, а также в Высший совет правосудия“ – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что около половины членов Антикорсуда - ученые и адвокаты. Нацкомиссия вместе с международными экспертами подвели итоги конкурса на должности в Антикоррупционный суд.