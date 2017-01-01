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Загадочный суицид в Одессе: родные погибшей девушки уверены, что ее убили

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Родители и друзья погибшей несколько дней назад девушки уверены, что это не был суицид.
Родные не верят в самоубийство девушки
Родные не верят в самоубийство девушки
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В Одессе разгорелся настоящий скандал по поводу гибели 20-летней девушки. Молодая и красивая Кристина Бабенко внезапно выкинулась с 11 этажа жилого дома. Родители подозревают, что их дочь убили, пишет близкая подруга погибшей Мария Бодяк в Facebook.

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Хотя по словам парня погибшей, она наложила на себя руки, родные и близкие отказываются в это верить. Их смущают результаты судебных экспертиз. В заключениях нет времени и причин смерти. Следователи по делу на связь не выходят и на допрос родителей не вызывают. Это говорит о том, что дело пытаются закрыть.

На шее у погибшей следы от удушья, синяк на брови, ребра с правой стороны все сломаны, на правой руке укус и сбиты все костяшки на руках. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом деле, - написала Мария Бодяк.

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По словам родных, девушка была очень жизнерадостной и никогда не покончила бы с жизнью. Есть множество доказательств того, что ее убили. Родные просят огласки, чтоб снять с погибшей клеймо самоубийцы, а также они требуют объективного расследования дела.

Напомним, под Черниговом медик публично совершил суицид. Мужчина совершил самоубийство на глазах у своих родителей.

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Теги: Одесса, самоубийство, убийство, скандал
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