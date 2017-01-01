В рейсовом автобусе было контрабандного товара на четверть миллиона гривен.

"Нафаршированный" контрабандой бус задержали на границе с Молдовой

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"Нафаршированный" контрабандой бус задержали на границе с Молдовой

В Одесской области на пункте пропуска в Молдову Серпневое пограничники обнаружили в рейсовом автобусе сообщением “Одесса - Чимишлия“ контрабандный товар на четверть миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники имели информацию относительно возможного осуществления противоправной деятельности и совместно с работниками таможни провели углубленный осмотр маршрутного микроавтобуса, которую водитель оборудовал тайниками.

Правоохранители обнаружили большое количество шоколада, кофе, женской обуви и одежды, которые водитель, вероятно, намеревался реализовать в соседней стране. Весь груз, предварительная стоимость которого составляет 240 тыс. гривен, изъяли.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.