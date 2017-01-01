В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно

Тысячи агитационных листовок, газет, календарей и плакатов лежали на сцене актового зала горсовета.

Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли

В здании горсовета Ирпеня активисты обнаружили склад агитационных материалов кандидата в Президенты Петра Порошенко. После обеда 7 марта их изъяла полиция.

Об этом сообщает Чесно.

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В БПП прокомментировали, что кто-то использует помещение органа местного самоуправления не по назначению. Фото из сессионного зала Ирпенского совета выложил на своей странице в Facebook депутат от ВО Свобода Лаврентий Кухалейшвили.

По словам Кухалейшвили, сейчас на месте работает полиция, которая не позволяет снимать на камеру и не пускает никого в актовый зал, а работники горсовета требуют у правоохранителей разрешения на обыск.

Как сообщалось 6 марта, Верховный суд разрешил платную агитацию.