В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно
В здании горсовета Ирпеня активисты обнаружили склад агитационных материалов кандидата в Президенты Петра Порошенко. После обеда 7 марта их изъяла полиция.
Об этом сообщает Чесно.
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В БПП прокомментировали, что кто-то использует помещение органа местного самоуправления не по назначению. Фото из сессионного зала Ирпенского совета выложил на своей странице в Facebook депутат от ВО Свобода Лаврентий Кухалейшвили.
По словам Кухалейшвили, сейчас на месте работает полиция, которая не позволяет снимать на камеру и не пускает никого в актовый зал, а работники горсовета требуют у правоохранителей разрешения на обыск.
Как сообщалось 6 марта, Верховный суд разрешил платную агитацию.