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В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно

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Тысячи агитационных листовок, газет, календарей и плакатов лежали на сцене актового зала горсовета.
В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно
© facebook.com/Лаврентий Кухалейшвили
Фото 1/8
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
  • Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно
Позже полицейские вынесли все агитматериалы, погрузили их в авто и вывезли
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В здании горсовета Ирпеня активисты обнаружили склад агитационных материалов кандидата в Президенты Петра Порошенко. После обеда 7 марта их изъяла полиция.

Об этом сообщает Чесно.

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В БПП прокомментировали, что кто-то использует помещение органа местного самоуправления не по назначению. Фото из сессионного зала Ирпенского совета выложил на своей странице в Facebook депутат от ВО Свобода Лаврентий Кухалейшвили.

По словам Кухалейшвили, сейчас на месте работает полиция, которая не позволяет снимать на камеру и не пускает никого в актовый зал, а работники горсовета требуют у правоохранителей разрешения на обыск.

Как сообщалось 6 марта, Верховный суд разрешил платную агитацию.

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Теги: Порошенко, агитация, Ирпень, выборы 2019
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