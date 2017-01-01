ГПУ потребует снять неприкосновенность с депутата Дубиля

Нардепа подозревают в организации схемы подкупа кандидата в президенты.

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В ближайшее время Генпрокуратура внесет в Раду представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Батькивщины" Валерия Дубиля. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Газета по-украински.

Дубиль фигурирует в двух делах. Первое - о подкупе избирателей в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко, где его подозревают в организации схемы масштабного подкупа, отметил генпрокурор. В этом деле ГПУ просит нардепа прийти на допрос и предоставить образцы своего голоса.

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"Если народный депутат не захочет прийти и предоставить нам образцы своего голоса, мы их возьмем из открытых источников. Но это возможно только после того, как Верховная Рада позволит нам сделать Дубиля прикосновенным", - пояснил Луценко.

"Вчера мы получили новый эпизод, в котором есть основания полагать Дубиля причастным к схеме шантажа и попытки финансирования за снятие с гонки одного из кандидатов в президенты", - добавил он.

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После обработки всех изъятых вещественных доказательств, после следственных действий с фигурантами ГПУ обратится в Верховную Раду.

"Когда это будет, сейчас прогнозировать трудно. Думаю, на следующей пленарной неделе. Парламент слушает 2500 поправок к языковому закону и пока это не завершит, вряд ли перейдет к рассмотрению другого вопроса", - считает Луценко.

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"Если такая возможность будет, мы в тот же день зарегистрируем представление о привлечении к уголовной ответственности, снятии депутатской неприкосновенности нардепа от фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля", - сообщил генпрокурор.

Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты с неким "Валерой" из БЮТ, которым, по словам Луценко, является нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубий. Подкупить пытались кандидата Юрия Тимошенко.