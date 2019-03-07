Мураев выбывает из предвыборной гонки ради Вилкула

Политик заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.

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Кандидат в президенты Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться в президенты в пользу замглавы фракции “Оппозиционный блок“ Александра Вилкула. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула“, - заявил Мураев. Он также добавил, сто партия “Наши“ планирует объединиться с “Оппозиционным блоком“.

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Напомним, ранее о желании снять свою кандидатуру с выборов президента заявил кандидат в президенты Сергей Кривонос.

Кроме того, снял свою кандидатуру с выборов и кандидат Андрей Садовый. А вот от Дмитрия Гнапа, который выразил такое же желание, заявления так и не поступало.