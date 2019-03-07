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Мураев выбывает из предвыборной гонки ради Вилкула

Комментариев: 3
Политик заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.
Мураев снимает свою кандидатуру с выборов
Мураев снимает свою кандидатуру с выборов
facebook.com/e.murayev

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Кандидат в президенты Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться в президенты в пользу замглавы фракции “Оппозиционный блок“ Александра Вилкула. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула“, - заявил Мураев. Он также добавил, сто партия “Наши“ планирует объединиться с “Оппозиционным блоком“.

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Напомним, ранее о желании снять свою кандидатуру с выборов президента заявил кандидат в президенты Сергей Кривонос.

Кроме того, снял свою кандидатуру с выборов и кандидат Андрей Садовый. А вот от Дмитрия Гнапа, который выразил такое же желание, заявления так и не поступало.

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Теги: выборы президента, кандидаты, Мураев, Вилкул
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    07.03.2019, 17:21
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Мудрый шаг, молодец.
ИИИИИИИИИИ    07.03.2019, 16:32
Оценка:  -4
ИИИИИИИИИИ
Он вообще-то мУраев, но какая разница, правда, бигмир?)))
Пролисок    07.03.2019, 17:32
Оценка:  0
Пролисок
Что ты этим мУ хотел сказать?
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