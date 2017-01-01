25 участков и 9 авто: НАБУ арестовало имущество чиновников "Спецтехноэкспорта"

Арест был наложен на 25 земельных участков, 21 объект недвижимости и девять авто.

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НАБУ арестовало имущество задержанных действующего и четверых бывших должностных лиц "Спецтехноэкспорта". Об этом сообщил глава ведомства Артем Сытник, передает "Радио Свобода".

Чиновников, напомним, подозревают в растрате 55,5 млн грн средств госпредприятия. "На сегодняшний день мной как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых в решению суда", - отметил Сытник.

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"Это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, 9 автомобилей, - уточнил он. -В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм".

"В целом в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома", большинство преступлений, которые расследуются, совершены с 2014 по 2017 годы", - уточнил Сытник.

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По его словам, речь идет о нанесении государству ущерба на сумму около 1 миллиарда грн. Ранее Соломенский райсуд Киева 6-7 марта избрал меры пресечения всем пяти представителям "Спецтехноэкспорта". Четверым определили арест с возможностью залога, одному из фигурантов - домашний арест.

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Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски у фигурантов дела о растрате в "Спецтехноэкспорте".