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Чиновница Нацполиции продала свой Lexus мужу, - СМИ

Комментариев: 1
Журналисты нашли интересные детали в декларации доходов чиновницы Национальной полиции.
В декларации Ольги Секирож много интересного
В декларации Ольги Секирож много интересного
npu.gov.ua

Ежегодная декларация главного специалиста Департамента противодействия наркопреступности Ольги Секирож стала предметом тщательного внимания журналистов. Издание Информатор опубликовало интересные детали.

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В прошлом году Ольга Секирож стала богаче на внушительную сумму. Сотрудница Нацполиции задекларировала доход от продажи движимого имущества в сумме 992 429 гривен. Вероятно, она продала свой автомобиль Lexus 2007 года выпуска. Этот транспорт не фигурирует в декларации 2018 года в сравнении с данными предыдущей ежегодной декларации.

Сумма от продажи авто
Сумма от продажи авто
declarations.com.ua

Неожиданно, покупателем этого автомобиля стал муж госпожи Секирож - Ярослав. Выходит, сотрудница полиции продала автомобиль своему же мужу.

Покупатель авто - муж чиновницы
Покупатель авто - муж чиновницы
declarations.com.ua

Речь идет об автомобиле LEXUS LS460L, который Ольга купила два года назад практически за 1,2 млн гривен.

Автомобилем пользовалась сама Секирож
Автомобилем пользовалась сама Секирож
declarations.com.ua

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К слову, собственного жилья супруги Секирож не имеют. Живут в маленькой арендованной квартире в Киева.

Судя по декларации, денежные активы Ольги Секирож равны 100 тыс. долларов США, а также 1,5 млн гривен. У ее мужа денег еще больше - 320 тыс. долларов США и 7 млн гривен. Для сравнения, годовая зарплата госпожи Секирож равна 164 988 грн.

Напомним, мошенники звонят декларантам, представляясь чиновниками НАПК. Таким образом злоумышленники выманивают личные данные.

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Теги: декларация, Секирож, автомобиль, деньги
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Комментариев (1)
SEMPENTY    07.03.2019, 17:27
Оценка:  0
SEMPENTY
Не бедствует наша полиция, куда там тем ментам..
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