Еще один кандидат снялся с выборов в пользу Гриценко

Добродомов приехал в ЦИК в 17:00 писать заявление о выбывании из предвыборной гонки.

Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко facebook.com/dmytro.dobrodomov

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Кандидат в президенты Дмитрий Добродомов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Об этом пишет “112“.

Политик уточнил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Ранее на своей странице в Facebook он разместил фото вместе с Гриценко, добавив, что принял для себя “чрезвычайно важное решение“ и в 17:00 заедет в ЦИК.

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Напомним, ранее Евгений Мураев также заявил, что снимается с выборов - в пользу Александра Вилкула. Кроме того, с выборов снялся кандидат Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко.

В пользу Анатолия Гриценко свою кандидатуру снял и мэр Львова Андрей Садовый. Аналогичное решение принял кандидат Дмитрий Гнап.

В случае, если последнее подтвердится, в предвыборном бюллетене останется 39 кандидатов.