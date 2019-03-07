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Еще один кандидат снялся с выборов в пользу Гриценко

Комментариев: 2
Добродомов приехал в ЦИК в 17:00 писать заявление о выбывании из предвыборной гонки.
Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко
Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко
facebook.com/dmytro.dobrodomov

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Кандидат в президенты Дмитрий Добродомов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Об этом пишет “112“. 

Политик уточнил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Ранее на своей странице в Facebook он разместил фото вместе с Гриценко, добавив, что принял для себя “чрезвычайно важное решение“ и в 17:00 заедет в ЦИК.

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Напомним, ранее Евгений Мураев также заявил, что снимается с выборов - в пользу Александра Вилкула. Кроме того, с выборов снялся кандидат Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко. 

В пользу Анатолия Гриценко свою кандидатуру снял и мэр Львова Андрей Садовый. Аналогичное решение принял кандидат Дмитрий Гнап.

В случае, если последнее подтвердится, в предвыборном бюллетене останется 39 кандидатов.

 

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Теги: выборы президента, кандидаты, Добродомов, Гриценко
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Комментариев (2)
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СухарьОК    07.03.2019, 18:16
Оценка:  0
СухарьОК
А 31 не за кого и будет голосовать.
vicinq    07.03.2019, 18:11
Оценка:  0
vicinq
Лузеры !
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