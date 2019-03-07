Еще один кандидат снялся с выборов в пользу Гриценко
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Кандидат в президенты Дмитрий Добродомов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Об этом пишет “112“.
Политик уточнил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Ранее на своей странице в Facebook он разместил фото вместе с Гриценко, добавив, что принял для себя “чрезвычайно важное решение“ и в 17:00 заедет в ЦИК.
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Напомним, ранее Евгений Мураев также заявил, что снимается с выборов - в пользу Александра Вилкула. Кроме того, с выборов снялся кандидат Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко.
В пользу Анатолия Гриценко свою кандидатуру снял и мэр Львова Андрей Садовый. Аналогичное решение принял кандидат Дмитрий Гнап.
В случае, если последнее подтвердится, в предвыборном бюллетене останется 39 кандидатов.