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Конфликт одногруппников в Винницкой области закончился убийством

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Вчера между учениками одного из лицеев Винницкой области произошел конфликт, который закончился поножовщиной.
Полиция работает на месте преступления
Полиция работает на месте преступления
npu.gov.ua

Двое 18-летних учеников Тульчинского высшего профессионального училища поссорились на бытовой почве. После скандала один из участников конфликта зарезал второго, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

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О конфликте известно немного. Молодые люди вечером 6 марта повздорили. Обычная бытовая ссора оказалась для одного из парней фатальной.

Во время конфликта один из парней нанес своему одногруппнику проникающее ножевое ранение в районе брюшной полости. К сожалению, врачи не смогли спасти парня. Он скончался от кровопотери.

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Тем временем, полиция уже арестовала виновника этой смерти. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения. Если суду удастся доказать вину 18-летнего преступника, ему грозит наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Напомним, египтянина приговорили к смертной казни за убийство украинки. В Египте осудили местного жителя к смертной казни за убийство гражданки Украины в Хургаде с целью грабежа.

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Теги: убийство, поножовщина, Винницкая область, полиция
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