Во Львове полицейские получили по 5 лет за пытки львовянина

Один из судов Львова вынес приговор сотрудникам полиции, которые незаконно удерживали и пытали жителя города.

Резонансное судебное разбирательство по делу четырех сотрудников полиции закончилось обвинительным приговором. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Шевченковский районный суд города Львова зачитал приговор для четырех сотрудников полиции, которые превысили служебные полномочия. Еще в 2011 году осужденные незаконно удерживали и пытали 32-летнего жителя Львова.

Следствие и суды длились долгие годы и наконец-то 6 марта судья зачитал обвинительный приговор. Действия обвиняемых квалифицированы по двум статьям - превышение служебных полномочий и пытки, сообщают в прокуратуре Львовской области.

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Согласно приговору, трое экс-полицейских получили по 5 лет тюрьмы. Еще один обвиняемый по делу отделался трехлетним сроком.

Напомним, египтянина приговорили к смертной казни за убийство украинки. В Египте осудили местного жителя к смертной казни за убийство гражданки Украины в Хургаде с целью грабежа.