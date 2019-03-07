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Греко-католики просят пускать их в Софию Киевскую на три праздника

Комментариев: 3
УГКЦ хочет проводить служения с соборе Святой Софии трижды в год, с чем обратилась к Кабмину.
Святослав просит Гройсмана пустить УГКЦ в Софию Киевскую
Святослав просит Гройсмана пустить УГКЦ в Софию Киевскую
ugcc.tv

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Глава УГКЦ Святослав просит премьера Владимира Гройсмана предоставить разрешение УГКЦ на проведение церковных служб три раза в год в Софии Киевской. Об этом говорится в ответе Минкультуры на запрос Українських Новин.

“От имени Украинской греко-католической церкви обращаемся к вам, как к главе правительства Украины, с просьбой о предоставлении разрешения УГКЦ на проведение божественных литургий в соборе Святой Софии“, - говорится в документе.

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О служениях УГКЦ просит на три праздника. Это Благовещение Пресвятой Владычицы Богородицы 7 апреля, Сошествие Святого Духа. Пятидесятница (16 июня в этом году) и на Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии 21 сентября.

“Обращение обрабатывается, учитывая особый порядок предоставления разрешения на проведение мероприятий в Софийском соборе, а также необходимость выработки консолидированной позиции религиозных общин УГКЦ и ПЦУ“, - пояснили в Минкульте.

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Напомним, ранее Синод ПЦУ призвал в своем письме к Святославу сохранить тот порядок использования Софии Киевской, который есть сейчас, а значит, только православными церквями.

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Теги: УГКЦ, ПЦУ, София Киевская, служения, греко-католики, Кабмин
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Комментариев (3)
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MNI1957    07.03.2019, 19:15
Оценка:  0
MNI1957
сучий потрох,сучий томос
bertal    07.03.2019, 18:46
Оценка:  0
bertal
а мусульмане когда напишут запрос на проведение мессы в Софии, ведь бог един? или нет? зоопарк в среде верующих, по другому это назвать сложно
bertal    07.03.2019, 18:55
Оценка:  -1
bertal
Боцман, я не силен в религии как ты, но мое мнение как обывателя однозначно, если православные построили храм , то там нех. делать католикам-мое личное мнение, в религии тысячу лет обмана, но людям верующим это помогает, ну и хорошо
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