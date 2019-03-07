Греко-католики просят пускать их в Софию Киевскую на три праздника
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Глава УГКЦ Святослав просит премьера Владимира Гройсмана предоставить разрешение УГКЦ на проведение церковных служб три раза в год в Софии Киевской. Об этом говорится в ответе Минкультуры на запрос Українських Новин.
“От имени Украинской греко-католической церкви обращаемся к вам, как к главе правительства Украины, с просьбой о предоставлении разрешения УГКЦ на проведение божественных литургий в соборе Святой Софии“, - говорится в документе.
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О служениях УГКЦ просит на три праздника. Это Благовещение Пресвятой Владычицы Богородицы 7 апреля, Сошествие Святого Духа. Пятидесятница (16 июня в этом году) и на Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии 21 сентября.
“Обращение обрабатывается, учитывая особый порядок предоставления разрешения на проведение мероприятий в Софийском соборе, а также необходимость выработки консолидированной позиции религиозных общин УГКЦ и ПЦУ“, - пояснили в Минкульте.
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Напомним, ранее Синод ПЦУ призвал в своем письме к Святославу сохранить тот порядок использования Софии Киевской, который есть сейчас, а значит, только православными церквями.