Полиция разоблачила подпольную винокурню в Львовской области. Правоохранители изъяли водочную продукцию на сумму два млн грн.

На Львовщине правоохранители разоблачили цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, деятельность которого организовали трое жителей Радеховского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Львовской области.

"Кроме того правоохранители обнаружили две так называемые "перевалочные базы", из которых фальсификат реализовывался небольшими партиями на территории области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время обыска у злоумышленников изъяли почти пять тонн спирта и спиртосодержащей смеси, более 65 тысяч марок акцизного сбора с признаками подделки, более 1,5 тысяч бутылок с готовым фальсификатом и оборудование, которое использовалось для его изготовления.

Отмечается, что правоохранители изъяли водочную продукцию на сумму два млн грн. А также изъяли два буса, один из которых оборудован замаскированной емкостью для перевозки спирта.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине изъяли поддельный алкоголь на два миллиона

Правоохранители открыли уголовное дело по статье изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью продажи товаров, марок акцизного налога или голографических защитных элементов (ч.1 ст.199 УК). Правонарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось. что под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов. Грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки.

Напомним, в Никополе производили поддельную водку в промышленных масштабах. В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе производили более четырех тысяч бутылок алкогольного суррогата.

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