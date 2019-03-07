У 42-летнего прикарпатца полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов, которые он держал у себя дома.

В пгт Делятин Ивано-Франковской области правоохранители в ходе обысков изъяли у 42-летнего прикарпатца арсенал оружия и боеприпасов, которые он держал дома. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Изъято шесть корпусов к гранате РГД-5, один корпус гранаты Ф-1, три выстрела ВОГ17 - 30 мм, восемь запалов УЗРГМ и упаковки с боевыми патронами калибра 7,62 мм к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: У жителя Прикарпатья изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Сейчас проводятся следственные действия. В частности, полицейские устанавливают, откуда у мужчины изъятые оружие и боеприпасы.

Ранее сотрудники полиции обнаружили арсенал оружия у 43-летнего жителя Беляевского района Одесской области.

Накануне в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили две гранаты, нож и наркотики.

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