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В Чернигове на маршруте сгорел троллейбус

Комментариев: 1
К моменту прибытия пожарных машина успела полностью выгореть. Причины пожара устанавливаются.
В Чернигове сгорел троллейбус
В Чернигове сгорел троллейбус
facebook.com/groups/livechernihiv

В Чернигове днем в четверг, 7 марта, загорелся троллейбус. В результате пожара машина полностью выгорела. Об этом сообщается в группе Чернигов LIVE в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 возле Черниговской областной библиотеки имени Короленко на проспекте Мира, 41.

Очевидцы также опубликовали фото пожара.

В результате пожара, как видно на фото,  троллейбус сгорел полностью. О пострадавших информации нет. Детали происшествия устанавливаются.

 

 

Накануне сообщалось, что в Ровенской области на ходу загорелся поезд. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.

А несколькими днями ранее в Харькове горело авто сотрудника Генпрокуратуры.

 

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Теги: фото, Чернигов, огонь, пожар, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    07.03.2019, 18:32
Оценка:  0
navigator2
там вони ж старі, фанерой внутрі зроблені.
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