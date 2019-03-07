В Чернигове на маршруте сгорел троллейбус
В Чернигове днем в четверг, 7 марта, загорелся троллейбус. В результате пожара машина полностью выгорела. Об этом сообщается в группе Чернигов LIVE в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 возле Черниговской областной библиотеки имени Короленко на проспекте Мира, 41.
Очевидцы также опубликовали фото пожара.
В результате пожара, как видно на фото, троллейбус сгорел полностью. О пострадавших информации нет. Детали происшествия устанавливаются.
Cмотрите фотогалерею: В Чернигове на маршруте сгорел троллейбус
Накануне сообщалось, что в Ровенской области на ходу загорелся поезд. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.
А несколькими днями ранее в Харькове горело авто сотрудника Генпрокуратуры.
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