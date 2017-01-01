В Луганской области женщину осудили за организацию "референдума" в "ЛНР"

При этом местную жительницу освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Организация псевдореферендума едва не закончилась для женщины тюрьмой EPA/UPG

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Беловодский райсуд Луганской области приговорил жительницу села Ольховое к 5 годам тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение местной жительницы. Женщину обвиняли по части 2 статьи 110 УК - умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и госграницы Украины.

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В частности, женщина принимала активное участие в организации и проведении так называемого “референдума“ по поддержке “Акта о государственной самостоятельности “ЛНР“.

Выполняя функции “председателя участковой комиссии“, женщина организовала, контролировала и координировала работу членов “участковой избирательной комиссии“.

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“По завершению псевдореферендума обвиняемая отдала все бюллетени для объявления результатов и последующего создания так называемой “ЛНР“, - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась, а также активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, отмечает пресс-служба.

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В результате между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Напомним,ранее сообщалось, что преступники пытались легализовать в Украине боевика ИГИЛ, используя поддельные российские паспорта.