Украина ввела безвизовый режим с Северной Македонией

Для граждан Северной Македонии с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда.

Украина ввела с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба МИД.

Указано, что соответствующий указ №57/2019 подписал президент Петр Порошенко 6 марта 2019 года.

В частности, в документе говорится о том, что безвиз введен, "с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан".

Ранее Министерство иностранных дел Украины допустило отмену безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематически нарушаться права украинских туристов.

Также сообщалось, что между Уругваем и Украиной начал действовать безвизовый режим.

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