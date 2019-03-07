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НАБУ арестовало имущество чиновников Спецтехноэкспорта

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Речь идет о пяти должностных лицах, четверо из которых ранее уволились. Под арестом находятся их земельные участки, недвижимость и автомобили.
НАБУ арестовало имущество пяти чиновников Спецтехноэкспорта
НАБУ арестовало имущество пяти чиновников Спецтехноэкспорта
facebook.com/pg/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество пяти чиновников Спецтехноэкспорта. Из них один чиновник - ныне работающий на предприятии, и четыре бывших сотрудника. Их подозревают в растрате 55,5 млн средств госпредприятия. Об этом на брифинге в четверг, 7 марта, заявил глава ведомства Артем Сытник, сообщает Радио Свобода.

"На сегодняшний день мной как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых до решения суда - это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, девять автомобилей. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм", - сообщил Сытник.

По его словам, дело в отношении должностных лиц Спецтехноэкспорта лишь одно из тех, которые расследует ведомство.

"В целом в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру Укроборонпрома, большинство преступлений, которые расследуются, совершенные с 2014 по 2017 год", - заявил Сытник.

Он также добавил, что речь идет о нанесенный государству ущерба на сумму около миллиарда гривен.

Напомним, Соломенский районный суд Киева в среду, 6 марта, арестовал директора госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по делу о завладении 2,3 млн долларов.

 

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Теги: коррупция, арест, имущество, Коррупция в Украине, Укроборонпром, оборонна робота, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    07.03.2019, 19:06
Оценка:  0
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Интересно, а почему нет в подозреваемых Букина? Ведь на пленках звучит его имя? Или друг Порошенко вне подозрений?
ТТ69    07.03.2019, 19:04
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