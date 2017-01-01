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ФСБ назначило психиатрическую экспертизу уже восьми морякам

Спецтема: Атака на Азовском море
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На следующей неделе следователи могут вручить такие же постановления об экспертизе еще 12 военнопленным.
Морякам одному за другим назначают проверку от психологов и психиатров
Морякам одному за другим назначают проверку от психологов и психиатров
EPA/UPG

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ФСБ назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении военнопленных Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Об этом на свой странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении Василия Сороки и Виктор Беспальченко“, - сообщил он.

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Полозов добавил, что им, как и шестерым морякам до них, представили для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

Адвокаты сделали заявления о недопустимости проведения подобной экспертизы и ходатайства о присутствии при ее проведении, так как следствие не услышало их аргумента о Женевской конвенции.

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Всего за текущую неделю проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы было назначено восьми военнопленным морякам, говорит Полозов. Кроме Беспальченко и Сороки, это Сергей Цыбизов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Владислав Костышин, Владимир Варимез и Сергей Чулиба.

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“На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий еще в отношении двенадцати военнопленных“, - пишет адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали санкции в отношении восьми россиян за захват украинских кораблей и моряков.

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Теги: моряки, военнопленные, украинцы, адвокат, ФСБ, экспертиза
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