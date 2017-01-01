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Женский день: приколы и мемы о 8 марта

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Международный женский день стал объектом новых шуток, приколов и мемов в Сети. В основном пользователи шутят о "тяжелой" судьбе мужчин и подарках на 8 марта.
Мамы на 8 марта
Мамы на 8 марта
Соцсети

Международный женский день 8 марта снова стал объектом шуток в Сети и создания фотожаб. Лучшие приколы и мемы 8 марта в подборке Корреспондент.net.

В основном пользователи шутят о том, как тяжело приходится мужчинам в преддверии 8 марта и на сам праздник. Отдельной категорией шуток остается тема подарков.

Накануне полураздетые мужчины поздравили украинок с 8 марта. Также Корреспондент писал о том, что украинки рассказали о желаемых подарках на 8 марта.

Канун 8 марта в Украине: очереди и цветы на развес

 

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Теги: 8 марта, приколы, подарки на 8 марта, международный женский день, фотожабы, поздравление с 8 марта, мемы
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Источник: korrespondent.net

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