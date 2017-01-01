Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ разоблачила межрегиональную группировку с арсеналом оружия

Комментариев: 0
Украинские силовики разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия.
Изъятое у группировки оружие
Изъятое у группировки оружие
пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва президентских выборов, разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Из переправленного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников группировки", - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленники также хранили средства поражения в собственных домах.

 

 

"В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в тайниках и по месту жительства фигурантов дела 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР Метис в пусковом контейнере, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 12 реактивных гранат ПГ-7В, 13 ручных гранат, 52 артиллерийских снаряда 30-мм, 18 взрывателей, три гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти 5000 патронов", - доложили в ведомстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, оружие, фото, боеприпасы, патроны, тайник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь