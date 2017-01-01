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На Донбассе за день трое раненых

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Сепаратисты дважды применяли запрещенное "Минском" вооружение. Украинские военные отвечали адекватным огнем - сообщили в Штабе.
Украинские военные отразили обстрелы противника
Украинские военные отразили обстрелы противника
пресс-служба Минобороны

Трое украинских военнослужащих в зоне проведения ООС по состоянию на 18:00 в четверг, 7 марта, получили ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В течение этих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. ... В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре ООС.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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