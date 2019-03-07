Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИ

Таким образом она ответила на соответствующее предложение вице-президента США Майка Пенса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в Керченский пролив. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники агентства на условиях анонимности.

По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.

Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что "этого недостаточно для решения проблемы - он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу".

Франция, по словам источников, также отказалась от этого предложения.

Ранее в МИД России заявляли, что Украина намерена провести прорыв через пролив без разрешения России, но с присутствием представителей НАТО.

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