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Порошенко призвал ускорить принятие законопроекта о незаконном обогащении

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Глава государства заверил, что несмотря на решение Конституционного суда, коррупционеры не смогут уклониться от ответственности.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
twitter.com/poroshenko
 
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он написал в Twitter 7 марта.
 
Напомним, соответствующий законопроект был подан в парламент 28 февраля. Сейчас его рассматривает профильный комитет.
 
"Обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно неотложности рассмотрения нового законопроекта, который касается наказания за незаконное обогащение. Мы должны быстрее "вооружить" правоохранительные органы, включая антикоррупционные. Коррупционер должен сидеть в тюрьме", - отметил Порошенко.
 
Также в интервью украинским телеканалам глава государства подчеркнул, что коррупционеры не смогут уклониться от ответственности .  
 
"Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял", - заявил президент.
 
Порошенко указал, что внес в Раду законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.
 
"Ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", – отметил глава государства.
 
Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.
 

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Теги: Верховная Рада, законопроект, Порошенко, Петр Порошенко, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    08.03.2019, 01:08
Оценка:  0
Ruspidor
У нас был такой закон, но ты его отменил, теперь можешь не беспокоить со своей профанацией, дальше уже без тебя....
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