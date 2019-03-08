Порошенко призвал ускорить принятие законопроекта о незаконном обогащении
Глава государства заверил, что несмотря на решение Конституционного суда, коррупционеры не смогут уклониться от ответственности.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он написал в Twitter 7 марта.
Напомним, соответствующий законопроект был подан в парламент 28 февраля. Сейчас его рассматривает профильный комитет.
"Обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно неотложности рассмотрения нового законопроекта, который касается наказания за незаконное обогащение. Мы должны быстрее "вооружить" правоохранительные органы, включая антикоррупционные. Коррупционер должен сидеть в тюрьме", - отметил Порошенко.
Также в интервью украинским телеканалам глава государства подчеркнул, что коррупционеры не смогут уклониться от ответственности .
"Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял", - заявил президент.
Порошенко указал, что внес в Раду законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.
"Ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", – отметил глава государства.
Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.
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