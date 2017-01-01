Выборы-2019: В списке кандидатов 39 человек

ЦИК официально утвердила отмену участия в предвыборной гонке Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева.

В ЦИК отменили регистрацию трех кандидатов в президенты radiosvoboda.org

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов в президенты. Соответствующее решение было единогласно принято во время заседания 8 марта 2019 года, сообщает РБК-Украина

Отмечается, что ЦИК приняла три постановления об отмене регистрации кандидатов Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева. Таким образом, в бюллетень для голосования на выборах 31 марта включат 39 кандидатов в президенты. Отмечается, что ЦИК приняла три постановления об отмене регистрации кандидатов Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева. Таким образом, в бюллетень для голосования на выборах 31 марта включат 39 кандидатов в президенты.

Напомним, Гнап и Добродомов снялись с предвыборной гонки в пользу Анатолия Гриценко, а Мураев выразил свою поддержку представителю оппозиции Александру Вилкулу.

Ранее официально отказались от участия в президентской гонке Андрей Садовый и Сергей Кривонос.

По состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. До 7 марта включительно они имели возможность снять свою кандидатуру без возможности возвращения залога в 2,5 миллиона гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet