ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня для голосования

Избирательный бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов на пост президента Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании, которое проходило ночью 8 марта, утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины 31 марта, а также форму бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Установлено, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двотоновым водяным знаком и защитными волокнами.

На нем будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке.

Кроме того, ЦИК создала комиссию из представителей кандидатов в президенты Украины для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина".

В ее состав вошли представители от 14 кандидатов: Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Александра Вилкула, Сергея Таруты, Александра Шевченко, Руслана Кошулинского, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Романа Бессмертного, Юрия Деревянко, Сергея Носенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet