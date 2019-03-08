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Командующий ООС оценил готовность к наступлению

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Объединенные силы готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы, заверил Наев.
ООС готовы к любым операциям на Донбассе
ООС готовы к любым операциям на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

Военные готовы к всем формам и способам ведения борьбы. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил командующий ООС Сергей Наев.

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"ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", - ответил он на вопрос, готова ли Украина к наступлению, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса..

Также Наев подчеркнул, что как военный человек считает, что за украинский народ "надо воевать и надо победить".

Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил, Сергей Наев
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Источник: korrespondent.net

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