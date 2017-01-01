В преддверии перемирия на Донбассе ранены пятеро

Вчера военные зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня. С начала перемирия боевые действия прекратились.

С 8 марта на Донбассе стартовало "весеннее" перемирие Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранены пять военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил в пятницу, 8 марта.

Читай также: Командующий ООС оценил готовность к наступлению При этом сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. При этом сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Были обстреляны позиции ООС возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Пески, Крымское, Хутор Вольный, Новотошковское, Старый Айдар, Троицкое, Новозвановка, Екатериновка, Зайцево и Новолуганское.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.

Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие, согласованное переговорщикам в Минске.